Umsatz von Bestell-App Baemin 2020 inmitten der Pandemie fast verdoppelt

Photo : YONHAP News

Der Umsatz der Bestellapplikation für Essen, Baedal Minjok (Baemin), hat sich letztes Jahr dank der gestiegenen Nachfrage inmitten der Corona-Pandemie fast verdoppelt.Das Volumen der Transaktionen, der Wert der Bestellungen über die App, habe um 78,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 15,7 Billionen Won (13,8 Milliarden Dollar) im vergangenen Jahr zugenommen, teilte Woowa Brothers, der Betreiber von Baemin, am Dienstag mit.Beim Umsatz wurde erstmals seit der Markteinführung der Applikation 2010 die Marke von einer Billion Won übertroffen. Der Umsatz sei um 94,4 Prozent auf eine Billion und 99,5 Milliarden Won (knapp 970 Millionen Dollar) gestiegen, hieß es.Trotzdem verbuchte die Firma einen Betriebsverlust in Höhe von 11,2 Milliarden Won (9,88 Millionen Dollar). Damit wurde zwar das zweite Jahr in Folge ein Defizit verzeichnet, das Minus schrumpfte jedoch um 69,2 Prozent.