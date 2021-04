US-Armee hält erste gemeinsame Übung von Raketenabwehreinheiten im Pazifikraum ab

Photo : YONHAP News

Die US-Armee hat erstmals eine gemeinsame Übung ihrer Raketenabwehreinheiten in vier pazifischen Regionen abgehalten.Dazu zählen die US-Truppeneinheiten in Südkorea und Japan, die die Raketenabwehrsysteme THAAD und Patriot betreiben.Durch die Übung sei die Fähigkeit festgestellt worden, in einer tatsächlichen Krise, die auf den indopazifischen Raum unmittelbar Einfluss ausüben könne, gemeinsam reagieren zu können, teilte das US-Heer mit.Die US-Armee will weiter solche Übungen abhalten, an denen die Raketeneinheiten unter dem 94. Kommando zur Luft- und Raketenabwehr teilnehmen.Wie verlautete, habe die südkoreanische Armee an der Übung nicht teilgenommen. Dagegen seien einige Mitglieder der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte als Beobachter anwesend gewesen.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte, dass die US-Armee nicht um die Teilnahme gebeten habe.