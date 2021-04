Internationales Japan gibt heute Ergebnis der Überprüfung von Lehrbüchern für Oberschulen bekannt

Das japanische Bildungsministerium gibt am heutigen Dienstag die Ergebnisse seiner Überprüfung von Lehrbüchern für Oberschulen bekannt.



Der zuständige Prüfungsbeirat tagt ab 14.30 Uhr am Sitz des Ministeriums in Tokio.



Das Ergebnis der Überprüfung von Schulbüchern, die ab dem kommenden Jahr im Unterricht verwendet werden sollen, wird unmittelbar nach der Sitzung bekannt gegeben.



Es wird erwartet, dass in allen zugelassenen Schulbüchern für drei Sozialkundefächer, darunter Geschichte und Geografie, die einseitige Behauptung der japanischen Regierung enthalten sein wird, dass die südkoreanischen Felseninseln Dokdo Japans Territorium seien.



Die japanische Regierung hatte im März 2018 Richtlinien für den Unterricht bekannt gegeben, dass im 2022 umorganisierten Sozialkundeunterricht an den Oberschulen darüber informiert werden müsse, dass Takeshima (Dokdo) und die Senkaku-Inseln (Chinesischer Name: Diayou-Inseln) Japans Gebiete seien.