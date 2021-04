Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung treibt Börsenkurse

Photo : YONHAP News

Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung hat die Börsenkurse nach oben getrieben.Der südkoreanische Leitindex Kospi rückte um 1,12 Prozent auf 3.070 Punkte vor.Bereits am Morgen hatte der Kospi zulegen können, nachdem in der Nacht der Dow Jones Industrial in den USA auf einen neuen Höchststand geklettert war. Grund für den Anstieg der US-Börse waren auch Fortschritte bei der Auslieferung von Covid-19-Impfstoffen.Für zusätzliche Hoffnung sorgt das geplante Stimuluspaket für die weltgrößte Volkswirtschaft, das diese Woche vorgestellt werden soll. Davon würde auch das exportorientierte Südkorea profitieren.Die lokalen Börsen hätten aufgrund starker Zukäufe durch ausländische und institutionelle Anleger vor der Bekanntgabe eines Konjunkturpakets in den USA zugelegt, wurde Lee Young-gon von Hana Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.