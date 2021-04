Japan veröffentlicht Ergebnis der Überprüfung von Schulbüchern für Oberschulen

Photo : KBS News

Das japanische Bildungsministerium hat die Ergebnisse seiner Überprüfung von Lehrbüchern für Oberschulen bekannt gegeben.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, bei der Sitzung des zuständigen Prüfungsbeirats in Tokio hätten 296 Arten der Schulbücher für die erste Oberschulklasse die Überprüfung bestanden. In den 30 Arten der Schulbücher für die drei Gesellschaftslehre-Fächer, darunter Geschichte und Geografie, gebe es Erklärungen zu den Inseln Dokdo und Senkaku.Laut Kyodo habe das japanische Ministerium unverändert gefordert, dass in den Büchern die Position der Regierung in Tokio so genau wie möglich geschildert werden solle, wonach die Inseln japanisches Territorium seien.Die japanische Regierung hatte im März 2018 Richtlinien für den Unterricht bekannt gegeben, dass im 2022 umorganisierten Sozialkundeunterricht an den Oberschulen darüber informiert werden müsse, dass Takeshima (Dokdo) und die Senkaku-Inseln (Chinesischer Name: Diayou-Inseln) Japans Gebiete seien.