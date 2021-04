Handelsministerin berät sich mit Chefin der Welthandelsorganisation

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handelsministerin Yoo Myung-hee hat sich mit der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala beraten.Beide einigten sich auf eine Zusammenarbeit für Reformen der WTO und die Überwindung der Covid-19-Pandemie.Das virtuelle Gespräch am Dienstag sei das erste zwischen Yoo und der nigerianischen Politikerin seit deren Vereidigung als WTO-Chefin am 1. März gewesen, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.Yoo habe Okonjo-Iweala zum Amtsantritt gratuliert und Erwartungen und Sorgen der Mitgliedsländer geschildert, die ihr gegenüber im Bewerbungsprozess geäußert worden seien. Die südkoreanische Ministerin war im Auswahlverfahren neben der früheren nigerianischen Finanzministerin die letzte verbliebene Kandidatin gewesen.Seoul wolle die neue WTO-Chefin aktiv unterstützen. Beide seien sich außerdem einig geworden, dass die WTO an der Spitze der Bemühungen um eine Wiederbelebung des multilateralen Handelssystems stehen müsse, hieß es weiter.