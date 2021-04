Vize-Finanzminister wird im Präsidialamt neuer Chefsekretär für Wirtschaft

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat Vize-Finanzminister An Il-whan als neuen Chefsekretär für Wirtschaft ins Präsidialamt geholt.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit.Zudem habe Moon zwei neue Vize-Finanzminister ernannt. Lee Eog-weon, bislang Sekretär für Wirtschaft im Präsidialamt, werde erster Vize-Minister. Ahn Do-geol, der bislang die Haushaltsabteilung des Ministeriums leitete, werde erster Vize-Minister. Beide seien Karrierebeamte des Finanzministeriums.Grund für die Personalentscheidungen ist, dass Moon am Montag seinen Chefsekretär für Wirtschaft an die Spitze der Politik-Abteilung gesetzt hatte. Dieser Posten war frei geworden, weil der bisherige politische Chefberater Kim Sang-jo wegen einer fragwürdigen Mieterhöhung in die Kritik geraten war.Er soll letztes Jahr kurz vor Inkrafttreten einer Gesetzesänderung, nach der nur noch ein Preisaufschlag von maximal fünf Prozent möglich ist, die Miete für ein Apartment in seinem Besitz deutlich über diesem Niveau erhöht haben.