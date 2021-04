Keine Erklärung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkoreas Raketenstarts

Photo : KBS News

Der UN-Sicherheitsrat hat am Dienstag (Ortszeit) über Nordkoreas jüngste Raketenstarts beraten.Laut der Nachrichtenagentur AFP dauerte die Sitzung hinter verschlossenen Türen nur 30 Minuten.Die Ratsmitglieder hätten zwar Besorgnis über Nordkoreas Abschuss ballistischer Kurzstreckenraketen am 25. März geäußert. Jedoch hätten sie sich nicht auf Maßnahmen wie etwa die Annahme einer Resolution einigen können.Die Sitzung wurde auf Forderung der fünf europäischen Ratsmitglieder Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Estland und Irland einberufen.Nordkorea hatte dagegen protestiert und dem UN-Sicherheitsrat eine Doppelmoral vorgeworfen. Zudem hatte das Land mit Gegenmaßnahmen gedroht.Im Anschluss an die Ratssitzung forderte die UN-Vertretung Norwegens auf Twitter Nordkorea auf, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzuhalten. Auch wurde verlangt, Schritte zur Denuklearisierung zu unternehmen und sich auf einen sinnvollen Dialog mit der internationalen Gemeinschaft einzulassen.