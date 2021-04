Südkorea meldet 506 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch 506 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet.Insgesamt seien bislang 103.088 Ansteckungen registriert worden, teilte die südkoreanische Seuchenkontrollbehörde KDCA mit.Der binnen 24 Stunden am Dienstag erfasste Wert entspricht dem höchsten Stand seit 40 Tagen. Gegenüber dem Vortag wurde ein Anstieg um 59 verzeichnet. Damit wächst die Sorge, dass die Fallzahlen in der dritten Welle zunehmen werden.Der überwiegende Teil der Neuansteckungen geht auf lokale Ansteckungen zurück. 15 Personen waren mit einer Infektion aus dem Ausland gekommen.Zurzeit verbreitet sich das Virus auch außerhalb der Hauptstadtregion stärker. Während die Fälle bislang vor allem auf Seoul und Umgebung konzentriert waren, stieg der Anteil der Infektionen in anderen Landesteilen mittlerweile auf 41,5 Prozent. Allein in der zweitgrößten Stadt Busan waren es 58 bekannte Infektionen.In der Hauptstadtregion waren es 287 Fälle, davon 156 in Seoul und 106 in der benachbarten Provinz Gyeonggi.Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Insgesamt starben in Südkorea bislang 1.731 Menschen mit oder an dem Virus. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand stieg um sechs auf 108.