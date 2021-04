Politik Südkoreanische Baumaschinen und Kosmetika in Australien immer stärker nachgefragt

Baumaschinen und Kosmetika aus Südkorea werden in Australien immer stärker nachgefragt.



Laut der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) sei die Nachfrage nach Materialien und Maschinen auf den Aufschwung der Bauwirtschaft in Australien zurückzuführen. Dieses Jahr würde die Nachfrage nach Stromkabeln und Umspannern, die ausgetauscht werden müssten, weiter steigen. Grund sei, dass die australische Regierung die Umstellung auf erneuerbare Energien vorantreibe, hieß es.



Die Nachfrage nach koreanischen Kosmetika nehme im Zuge einer wachsenden Beliebtheit unter den australischen Verbrauchern stetig zu. Das Exportvolumen wuchs laut dem Bericht um 16,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 32 Millionen Dollar im vergangenen Jahr.



Auch verarbeitete Lebensmittel kommen bei den australischen Verbrauchern immer besser an. Die Ausfuhren von Nudeln, darunter die Fertignudeln Ramyeon, legten um 23,2 Prozent auf 31 Millionen Dollar zu. Bei verarbeiteten Fischereiprodukten habe der Anstieg sogar 193,6 Prozent auf 17,88 Millionen Dollar betragen.



Südkorea machte letztes Jahr einen Anteil von 4,5 Prozent am gesamten Handelsvolumen Australiens aus. Das Land blieb damit viertgrößter Handelspartner des Kontinents hinter China, den USA und Japan.



Südkorea und Australien feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.