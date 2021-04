Industrieproduktion im Februar um 2,1 Prozent gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im Februar so kräftig wie seit acht Monaten nicht mehr gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wuchs die gesamte Industrieproduktion im Februar um 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das entspricht dem stärksten Zuwachs seit Juni letzten Jahres.Dazu trug unter anderem das verarbeitende Gewerbe bei. Die Halbleiterproduktion legte dank des Exportanstiegs um 7,2 Prozent zu. Bei chemischen Produkten wurde ein Zuwachs von 7,9 Prozent verzeichnet.Der Geschäftsklimaindex BSI kletterte um sieben Punkte im Vormonatsvergleich auf 83 im März, den höchsten Stand seit Juli 2011.Die Notenbank führte das Ergebnis auf die gute Exportlage und die jüngst verbesserte Verbraucherstimmung zurück.