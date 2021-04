Seoul betont Rechte von Grenzbewohnern angesichts Bemerkungen zu Verbot von Flugblattaktionen in US-Bericht

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat angesichts eines Menschenrechtsberichts des US-Außenministeriums das neue Gesetz zum Verbot anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen verteidigt.Das US-Außenministerium bezeichnete in seinem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Länderbericht über Menschenrechtspraktiken 2020 die Einschränkung der Meinungsfreiheit, einschließlich der Illegalisierung des Verschickens von Flugblättern nach Nordkorea als eine wichtige Menschenrechtsangelegenheit Südkoreas.Diesbezüglich sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Mittwoch gegenüber Reportern, die Regierung erkenne eindeutig die Wichtigkeit der Förderung des Rechts der nordkoreanischen Einwohner auf Information und der Erweiterung des Informationsflusses nach Nordkorea und unternehme entsprechende Bemühungen. Es sei jedoch nicht wünschenswert, dass solche Bemühungen auf eine Weise unternommen würden, dass die Rechte anderer Personen, darunter solche der Bewohner des Grenzgebiets auf Leben, Körper und Frieden, verletzt würden.Er fügte hinzu, dass die Regierung in Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft und Nichtregierungsorganisationen im In- und Ausland weiterhin nach Wegen suchen werde, damit die Einwohner in Nordkorea effektiv genauere Informationen über die Außenwelt erhalten könnten.Er lehnte jedoch ab, den Inhalt des Menschenrechtsberichts des US-Außenministeriums zu kommentieren.