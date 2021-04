Bürgermeisterwahl in Seoul: Oh in Umfrage mit großem Vorsprung vor Park

Photo : KBS News

In einer neuen Umfrage hat sich Oh Se-hoon, der Kandidat der Partei Macht des Volks (PPP) für die Bürgermeisterwahl in Seoul, eines großen Vorsprungs von über 20 Prozentpunkten vor seiner Rivalin Park Young-sun von der Regierungspartei erfreut.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag der Sender YTN und TBS durchführte. Am Montag und Dienstag wurden 1.039 über 18-jährige Hauptstädter danach gefragt, welchen von den beiden Kandidaten sie unterstützen.55,8 Prozent der Befragten sagten, dass sie Oh unterstützten. 32 Prozent nannten Park. Der Unterschied zwischen beiden erreichte somit 23,8 Prozentpunkte.In einer getrennten Umfrage von Realmeter zur Bürgermeisterwahl in Busan sicherte sich ebenfalls der Kandidat der PPP eine größere Zustimmung. Im Auftrag beider Sender wurden am Sonntag und Montag 1.012 Einwohner in Busan befragt.Park Hyung-jun von der größten Oppositionspartei kam auf 51,1 Prozent, während Kim Young-choon von der Minjoo-Partei Koreas 32,1 Prozent Zustimmung bekam.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite von Realmeter oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.