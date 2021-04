Kardinal Yeom ruft gesellschaftliche Führer zu Dienst für Bürger auf

Photo : YONHAP News

Kardinal Andrew Yeom Soo-jung hat im Vorfeld des Ostersonntags gesellschaftliche Führer aufgerufen, den Bürgern zu dienen.Er wünsche sich, dass gesellschaftliche Führer mit der Gnade der Auferstehung Christi als Diener neu geboren würden, die nur den Bürgern dienten, sagte der Erzbischof von Seoul in seiner Osterbotschaft am Mittwoch. Unrecht, Unfairness und Egoismus, die unsere Gesellschaft heutzutage krank machten, verschärften das Misstrauen und die Spaltung unter den Bürgern.Yeom erwähnte auch den Beschluss bei der Frühlingssitzung der Bischofskonferenz, dass alle Kirchen in Südkorea eine Kampagne durchführen, um die Versorgung armer Länder mit Covid-19-Impfstoffen zu unterstützen.Alle Messen und Feierlichkeiten während der Karwoche werden im katholischen Sender CPBC und auf YouTube live übertragen. Gemäß den Corona-Regeln wird die Zahl der Besucher in jeder Messe in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul auf 20 Prozent der Sitzplatzkapazitäten, rund 250 Personen, begrenzt.