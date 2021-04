Kospi-Börse in Seoul verliert 0,28 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kospi-Börse hat am Mittwoch 0,28 Prozent verloren.Der Leitindex schloss bei einem Stand von 3.061,42 Zählern.Am Morgen hatte der Kospi bereits an der Marke von 3.100 Punkten gekratzt, da vor allem ausländische Anleger wegen des geplanten US-Konjunkturpakets hoffnungsvoll waren.In der letzten Stunde vor dem Handelsende waren ausländische Investoren jedoch Netto-Verkäufer. Grund waren die Aufwertung des US-Dollar und Sorgen über den Anstieg der Renditen für zehnjährige US-Anleihen.Die Aufwertung des Dollar und der Zinsanstieg am Anleihemarkt schienen den Kospi geschwächt zu haben, wurde Kim Yoo-mi von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.