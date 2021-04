Bürgermeisterwahl in Seoul und Busan: Zweitägige Vorauswahl beginnt heute

Photo : YONHAP News

In Seoul und Busan hat heute anlässlich der Bürgermeisterwahl eine zweitägige Vorauswahl begonnen.Seit 6 Uhr kann in 722 Wahllokalen in den beiden größten Städten gewählt werden. Außer den Bürgermeistern werden auch zwei regionale Verwaltungsbeamte und 17 regionale Abgeordnete gewählt.Für die Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltag am 7. April ist keine Voranmeldung erforderlich.Eine von Realmeter am Dienstag und Mittwoch durchgeführte Umfrage ergab, dass in Seoul Oh Se-hoon von der führenden Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) die größten Siegchancen hat. Er könnte demnach mit 57,5 Prozent der Stimmen rechnen, seine größte Widersacherin, Park Young-sun von der regierenden Minjoo-Partei Koreas, mit 36 Prozent.Auch in Busan liegt der PPP-Kandidat Park Hyung-jin deutlich vor Kim Young-choon von der Regierungspartei.