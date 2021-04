Nationaler Sicherheitsrat diskutiert über Kooperation mit USA und Strategie gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der ständige Ausschuss des Nationalen Sicherheitsrats hat am Donnerstag getagt, um die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu überprüfen.Die Sitzung sei von Außenminister Chung Eui-yong geleitet worden, weil der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon derzeit für Gespräche mit seinen Amtskollegen der USA und Japans die USA besuche, teilte das Präsidialamt mit.Die Sitzungsteilnehmer bewerteten intensive Beratungen zwischen Südkorea und den USA hoch, darunter die jüngsten Gespräche zwischen den Außen- und Verteidigungsministern. Sie beschlossen, auf deren Grundlage Bemühungen zu unternehmen, um bald eine umfassende Strategie gegenüber Nordkorea auszuarbeiten.Laut dem Präsidialamt teilten sie die Ansicht, dass Gespräche zwischen den beteiligten Ländern für Stabilität und Frieden auf der koreanischen Halbinsel bald wieder aufgenommen werden müssten. Hierfür müssten alle beteiligten Staaten in kooperativer Haltung ihre Anstrengungen intensivieren.Außerdem verurteilten die Teilnehmer scharf, dass Militär und Polizei in Myanmar intolerable Gewalt gegen ihr eigenes Volk verüben. Sie forderten, die blutige Unterdrückung von Protesten gegen den Militärputsch sofort zu stoppen.