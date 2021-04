Bergung von Kriegsgefallenen in DMZ wird nächste Woche fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Südkorea nimmt sein Projekt zur Bergung von Gebeinen von Kriegsgefallenen in der demilitarisierten Zone (DMZ) im April wieder auf.Das Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag den Plan mit, die Bergungsarbeiten am 5. April auf der südkoreanischen Seite in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori wieder aufzunehmen.Die Bergung von Kriegstoten in der DMZ hatte anlässlich der innerkoreanischen Militärübereinkunft im September 2018 begonnen. Damals hatten Süd- und Nordkorea vereinbart, in der Nähe des Hügels, der im Koreakrieg hart umkämpft war, eine gemeinsame Bergungsaktion durchzuführen.Infolge der im Anschluss daran angespannten Beziehungen hatte sich Nordkorea jedoch nicht darauf eingelassen. Südkorea hatte daraufhin 2019 allein mit der Suche nach sterblichen Überresten von Gefallenen in der DMZ begonnen.In den letzten zwei Jahren wurden 2.335 Knochen (vermutlich Gebeine von 404 Personen) und 85.074 Gegenstände geborgen. Neun südkoreanische Gefallene konnten identifiziert werden.