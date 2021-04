Außenministerium mahnt Südkoreaner in Myanmar zur Heimkehr

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat alle Südkoreaner in Myanmar nachdrücklich zur Heimkehr aufgefordert.Auch wurde von einer Rückkehr nach Myanmar abgeraten, solange sich die dortige Situation nicht deutlich entspannt hat.Das teilte das Außenministerium am Donnerstag im Anschluss an eine virtuelle Sitzung mit dem Botschafter in Myanmar, Lee Sang-hwa, mit.Das Ministerium sorgte nach eigenen Angaben dafür, dass ab April wöchentlich bis zu drei außerordentliche Flüge zwischen Yangon und Incheon angeboten werden könnten, um die Heimkehr von Landsleuten zu unterstützen. Bisher gab es einen oder zwei Flüge in der Woche.Die Maßnahmen wurden bekannt gemacht, nachdem ein lokaler Mitarbeiter der Filiale der koreanischen Shinhan Bank in Yangon am Mittwoch von Sicherheitskräften angeschossen worden war.Nachdem das Militär in Myanmar am 1. Februar den Ausnahmezustand ausgerufen hatte, kehrten 368 Südkoreaner heim.