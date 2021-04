Russische Botschaft: Nur noch neun Botschafter in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Viele Diplomaten und Ausländer in Pjöngjang haben laut der dortigen russischen Botschaft inmitten des Lockdowns Nordkoreas wegen der Corona-Pandemie das Land verlassen.Die russische Botschaft schrieb am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite, dass derzeit nur neun Botschafter und vier Geschäftsträger in Pjöngjang ihre Staaten verträten. Zwölf Missionen, darunter die Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, seien geschlossen worden.Auch Mitarbeiter internationaler Organisationen hätten das Land verlassen. In Pjöngjang gebe es nun weniger als 290 Ausländer. Der Exodus von Ausländern gehe wegen eines akuten Mangels an notwendigen Gütern, einschließlich Medikamenten, weiter, hieß es.Die russische Botschaft werde trotz schwieriger Bedingungen in Pjöngjang ihre Funktionen weiterhin erfüllen, fügte sie hinzu.