Ministerpräsident spricht von möglicher vierter Corona-Welle in Südkorea

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat von der Sorge gesprochen, dass Südkorea am Beginn einer vierten Corona-Welle stehen könnte.Die Nation stehe in ihrem Kampf gegen die Epidemie an einem sehr heiklen Punkt, sagte der Premier heute auf einer Regierungssitzung.Chung wies auf eine tägliche Infektionszahl von über 500 in den letzten drei Tagen und Ausbrüche in der Hauptstadtregion sowie anderen Landesteilen hin.Auf dem Höhepunkt der dritten Welle Ende des letzten Jahres hätten sich Infektionszahlen im 500er-Bereich innerhalb von nur fünf Tagen verdoppelt. Südkorea dürfe diese Erfahrung nicht erneut machen.Der Premier rief die Menschen daher auf, die Schutzvorschriften vor dem Osterwochenende strenger einzuhalten.