LG entscheidet nächste Woche über Rückzug aus Smartphone-Geschäft

Photo : YONHAP News

LG Electronics wird voraussichtlich Anfang nächster Woche über einen eventuellen Rückzug aus dem Smartphone-Geschäft entscheiden.Nach Branchenangaben wird die Angelegenheit in einer Vorstandssitzung am Montag besprochen.Das Unternehmen hatte im Januar mitgeteilt, dass es sich alle Möglichkeiten offen halte und die Ausrichtung des Mobilfunkgeschäfts sorgfältig überprüfe.Kwon Bong-seok, CEO von LG Electronics, hatte damals in einer E-Mail an die Mitarbeiter der Mobilfunksparte (MC) versichert, dass sie ihre Arbeitsplätze grundsätzlich behalten würden, unabhängig davon, in welche Richtung sich das Unternehmen bewege.Die MC-Sparte, die das Mobilfunkgeschäft des Unternehmens verantwortet, verbuchte seit dem zweiten Quartal 2015 das 23. Quartal in Folge einen Betriebsverlust.