Außenminister Chung bricht heute zu Besuch nach China auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong bricht am Freitag für sein erstes Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi nach China auf.Chung wird gegen 13 Uhr auf dem Seoul Militärflugplatz in Seongnam mit einer Regierungsmaschine nach Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian abreisen.Er wird am Samstag mit Wang zu einem Gespräch und Mittagsessen zusammenkommen. Beide Minister werden sich über bilaterale Angelegenheiten und Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse wie die globale Lage austauschen.Es wird erwartet, dass auch ein Südkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping thematisiert wird.Chungs Visite stellt den ersten Besuch des südkoreanischen Außenministers in China seit November 2017 dar. Das letzte Außenministertreffen Südkoreas und Chinas fand im vergangenen November statt. Der China-Besuch ist sein erster Besuch im Ausland als Außenminister.Chung wird am Samstag in Südkorea zurückerwartet.