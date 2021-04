Südkorea meldet 558 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über der 500er-Schwelle gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 558 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 104.194 Ansteckungen im Land erfasst worden.Es gab 533 lokale Infektionen, während 25 Fälle eingeschleppt wurden.64 Prozent der lokalen Fälle wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 165 Fälle, die Provinz Gyeonggi 156.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 101.Die Zahl der Virustoten stieg um zwei auf 1.737.