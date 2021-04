Ministerpräsident verspricht Einsatz für frühzeitige Lieferung von Impfstoffen anderer Hersteller

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich laut Ministerpräsident Chung Sye-kyun nach besten Kräften für eine frühzeitige Lieferung von Corona-Impfstoffen von Janssen, Novavax und Moderna einsetzen.Dabei werde die am Donnerstag gegründete Taskforce für Impfstoff-Einfuhr die Federführung übernehmen, sagte Chung am Freitag bei einer Sitzung zur Überprüfung des Standes der Versorgung mit Corona-Impfstoffen und Medikamenten.Die Regierung werde alle Kräfte aufbieten, damit noch im ersten Halbjahr über zwölf Millionen Personen geimpft worden seien.Derzeit gebe es nur 46 Impfzentren. Noch innerhalb dieses Monats wolle man in jeder Stadt, jedem Landkreis und jedem Bezirk der Großstädte mindestens ein Impfzentrum eröffnen, fügte er hinzu.Es gebe zwar besorgte Stimmen über ein knappes Impfstoffangebot. Die Regierung tue jedoch ihr Bestes, damit die Impfungen reibungslos verlaufen würden. Es stehe bereits fest, dass im zweiten Quartal insgesamt 14,73 Millionen Dosen eingeführt würden, betonte Chung.Über Covax Facility würden 430.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs am Samstag ausgeliefert, 300.000 Pfizer-Dosen bis Ende Juni. Im Rahmen eines direkten Vertrags würden insgesamt sieben Millionen Pfizer-Dosen bis Juni ausgeliefert.