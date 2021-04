Denkfabrik nimmt Studie über Militärdienst-System angesichts schrumpfender Humanressourcen auf

Photo : YONHAP News

Eine umfassende Studie über Wege zur Entwicklung des Militärdienst-Systems in Südkorea angesichts des Bevölkerungsrückgangs wird dieses Jahr beginnen.Das Koreanische Institut für Verteidigungsanalyse (KIDA) kündigte an, einen Ausschuss für Zukunftsstrategie zu gründen. Das Gremium werde sich intensiv mit der Verteidigungspolitik in Vorbereitung auf Veränderungen des Sicherheitsumfelds, den Bevölkerungsrückgang und die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie im Jahr 2050 befassen.Der Ausschussvorsitzende Cho Nam-hoon sagte, dass man die Streitkräftestruktur und das Militärdienst-System in der Ära eines starken Bevölkerungsrückgangs zu einer der Aufgaben des Verteidigungsforschungsprogramms 2050 bestimmt habe. Man wolle eine nach einem Truppenabbau orientierte Struktur entwerfen und Maßnahmen zur Entwicklung eines koreanischen Modells mit einer Mischung aus Wehrdienst und Berufsarmee vorlegen.Laut einem Forscher des KIDA wird ab 2036 die Zahl der Wehrpflichtigen für die Sicherstellung der erforderlichen Truppenstärke nicht ausreichen. Im Zeitraum von 2041 bis 2043 würden 70.000 Mann fehlen.