Schwimmer Hwang Sun-woo erhält Zertifikat von FINA für Junioren-Weltrekord

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat vom Weltschwimmverband FINA ein offizielles Zertifikat für einen von ihm aufgestellten Junioren-Weltrekord erhalten.Der Koreanische Schwimmverband überreichte am Donnerstag in Gimcheon dem 17-Jährigen das von FINA geschickte Zertifikat.Hwang hatte bei einem Wettkampf zur Auswahl der Nationalmannschaft in Gimcheon im vergangenen November im Finale über 200 Meter Freistil (Männer) mit 1:45,92 Minuten einen neuen Junioren-Weltrekord aufgestellt. Damit war der bisherige Rekord von 1:46,13 Minuten, der im Dezember 2018 von Elijah Winnington aus Australien aufgestellt worden war, um 0,21 Sekunden unterboten worden.Hwang ist der erste südkoreanische Schwimmer sowohl bei den Senioren als auch bei den Junioren, und sowohl auf der Langbahn (50 Meter) als auch auf der Kurzbahn (25 Meter), der einen von der FINA anerkannten Weltrekord innehat.