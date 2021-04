Börse in Seoul schließt auf Sechs-Wochen-Hoch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat auf einem Sechs-Wochen-Hoch geschlossen.Der Kospi rückte um 0,82 Prozent auf 3.112,8 Punkte vor.Für gute Stimmung an der Börse sorgte vor allem das US-Projekt für Investitionen in die Infrastruktur. Investoren sähen darin einen wichtigen Impuls für die Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie.Die lokalen Aktien hätten vor allem wegen des US-Infrastrukturprojekts, stabileren Zinsen für US-Anleihen und verbesserte Exportergebnisse im März zugelegt, zitierte Yonhap Analyst Lee Young-gon von Hana Financial Investment.