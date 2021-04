Präsident Moon verspricht in Osteransprache Einsatz für Fairness und Gerechtigkeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat in seiner Osteransprache mehr Einsatz für Fairness und Gerechtigkeit in der Gesellschaft versprochen.Das Versprechen verkündete er in einer Botschaft anlässlich des Osterfestes, die in sozialen Medien verbreitet wurde. Moon bezeichnete das diesjährige Osterfest als "Erholung und Sprung".Der Präsident brachte seinen Respekt gegenüber den Koreanern zu Ausdruck, die Hoffnung stifteten und angesichts einer beispiellosen Krise ausharrten.Wie die Auferstehung Jesu Christi wolle die Nation aus der Not eine Tugend machen. Er wolle ein Land schaffen, in dem harte Arbeit und kleine Träume respektiert würden.Der Wunsch des koreanischen Volkes, zusammen und nicht allein frei zu sein, sei eine Triebfeder der Bemühungen um eine nachhaltige und inklusive Welt, hieß es in der Botschaft weiter.