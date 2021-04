Kirchen in Südkorea feiern Ostergottesdienste

Photo : YONHAP News

Am Ostersonntag haben Kirchen landesweit mit Gottesdiensten die Auferstehung Jesu Christi gefeiert.Bei den Gottesdiensten durften gemäß den Corona-Regeln lediglich 20 bis 30 Prozent der normalen Sitzplatzkapazitäten besetzt werden.Das Erzbistum von Seoul feierte um 12 Uhr die Ostermesse unter Leitung von Kardinal Andrew Yeom Soo-jung.Der Kardinal veröffentlichte eine Osterbotschaft und äußerte darin den Wunsch, dass sich die Gnade der Auferstehung Christi und der Frieden auf die ganze Welt, insbesondere auf die armen und ausgeschlossenen Brüder und Schwestern, ausbreiten würden.Er wies auch darauf hin, dass viele Menschen mit Verletzungen und Tod, psychischen Leiden und wirtschaftlichen Schwierigkeiten infolge von Covid-19 konfrontiert seien. Um diese Krise zu überwinden, müssten Führer des Staates und der Gesellschaft ihre Verantwortung spüren und die Bescheidenheit besitzen, ihre Fehler und Unzulänglichkeiten einzuräumen.Die protestantische Kirche feierte am Nachmittag in der Onnuri Community Church in Seoul einen gemeinsamen Ostergottesdienst.Pfarrer So Kang-suk veröffentlichte eine Erklärung, dass die Kirche eine gemeinsame Mission erfüllen werde, Leben zu stiften und Hoffnung zu teilen, wo es gesellschaftliche Leiden gebe.