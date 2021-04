Daten von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern gestohlen

Photo : KBS News

Personenbezogene Daten von mehr als 500 Millionen Nutzern des weltgrößten sozialen Netzwerks Facebook sind gestohlen worden.Das Nachrichtenportal Business Insider und die Nachrichtenagentur Reuters berichteten am Samstag (Ortszeit), dass Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern aus 106 Ländern in einem Hacker-Forum im Internet de facto kostenlos angeboten worden seien.Zu den veröffentlichten Nutzerdaten zählen Telefonnummern, Facebook-ID, Namen, Standorte, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen und Geschlecht.Auf Screenshots des Forums, die Facebook-CTO Alon Gal veröffentlichte, ist zu sehen, dass Daten von 44 Millionen Nutzern in Ägypten gestohlen wurden. In Tunesien sind 40 Millionen Nutzer betroffen, in Italien 35 Millionen und in den USA 32 Millionen.Im Falle Südkoreas werden dort Daten von 120.000 Facebook-Nutzern angeboten.