Seoul: China bekräftigt Xis Willen für Südkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

China hat beim Außenministertreffen mit Südkorea am Samstag den Willen seines Präsidenten Xi Jinping für einen Südkorea-Besuch bekräftigt.Das gab das südkoreanische Außenministerium in einer Pressemitteilung im Anschluss an das Treffen zwischen Außenminister Chung Eui-yong und dem chinesischen Außenminister Wang Yi im chinesischen Xiamen bekannt. Beide Seiten hätten sich über den Austausch auf höchster und ranghoher Ebene, die bilateralen Beziehungen und Fragen betreffend die koreanische Halbinsel, darunter deren Denuklearisierung, ausgetauscht.Chung und Wang einigten sich darauf, den Austausch und die Kooperation durch verschiedene bilaterale Dialoge zu verstärken.Die chinesische Seite bekräftigte den Willen von Präsident Xi, Südkorea zu besuchen. Beide Seiten einigten sich auf eine rege Kommunikation, damit die Visite zustande komme, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert hat und Bedingungen hierfür vorliegen.Sie bekräftigten die Notwendigkeit einer ständigen Kooperation zwischen Südkorea, China und Japan, damit bald ein trilaterales Gipfeltreffen stattfinden kann.Vereinbart wurde auch, den parlamentarischen Austausch zu fördern und gleichzeitig noch im ersten Halbjahr einen strategischen Dialog zwischen den Vizeaußenministern und einen außen- und sicherheitspolitischen Dialog (2+2) anzustreben.Beide Seiten tauschten sich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel aus und waren sich einig, dass sie die Ziele der Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Schaffung eines dauerhaften Friedens teilen.Sie verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit auszubauen, um ein stabiles Management der Lage auf der Halbinsel zu gewährleisten und Bedingungen für Fortschritte im Friedensprozess zu schaffen.Beide Minister einigten sich auch darauf, den „Gemeinsamen Plan Südkoreas und Chinas für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ möglichst früh zu verabschieden. Vereinbart wurde außerdem, sich um ein baldiges Inkrafttreten des multilateralen Freihandelsabkommens RCEP zu bemühen und die zweite Phase der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern zu beschleunigen.