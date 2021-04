Regierung warnt vor vierter Corona-Welle

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat an die Öffentlichkeit appelliert, angesichts einer möglichen vierten Corona-Welle wachsam zu bleiben.Gesundheitsminister Kwon Deok-chul sagte in einem Appell am Sonntag, dass die Zahl der Neuinfektionen in der letzten Woche bei um die 500 gelegen habe. Der Aufwärtstrend werde immer deutlicher, da die Zahl in den vorherigen zehn Wochen um 400 geschwankt habe. Die Reproduktionszahl habe die Schwelle von 1 übertroffen und nehme zu.Kwon betonte, es könne davon ausgegangen werden, dass sich Südkorea am Scheideweg für einen möglichen Beginn einer vierten Infektionswelle befinde.Die Regierung müsse im Falle eines starken Anstiegs der Infektionszahlen die Regeln zur sozialen Distanzierung wieder verschärfen. Alle müssten eine schwierige Zeit durchmachen, warnte der Minister.Er bat die Öffentlichkeit, für einen Monat die grundlegenden Schutzregeln unbedingt einzuhalten und auf Treffen möglichst zu verzichten.Er forderte auch, sich aktiv auf die Impfung einzulassen. Die Schaffung einer Herdenimmunität durch Impfung sei fast der einzige Weg, um das Covid-19-Risiko in den Griff zu bekommen.