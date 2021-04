Südkorea, USA und Japan bekräftigen Kooperation für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans haben den Willen der drei Länder bekräftigt, durch eine koordinierte Zusammenarbeit die Denuklearisierung Nordkoreas zu verwirklichen.Das gab das Weiße Haus in einer Pressemitteilung im Anschluss an das erste Treffen der nationalen Sicherheitsberater der drei Länder nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung bekannt, das am Freitag (Ortszeit) in der Marineakademie in Maryland stattfand. Sie hätten die Besorgnis über Nordkoreas Atom- und ballistische Raketenprogramme geteilt.Sie hätten es als unerlässlich betrachtet, dass die internationale Gemeinschaft, einschließlich Nordkoreas, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig umsetze. Sie hätten vereinbart, dass die drei Staaten für die nukleare Nichtverbreitung, die Stärkung der Abschreckung auf der koreanischen Halbinsel und den regionalen Frieden sowie die Sicherheit zusammenarbeiten würden, hieß es.Nach weiteren Angaben besprachen die drei Seiten auch die Wichtigkeit der Zusammenführung getrennter Familien in beiden Koreas und einer zügigen Lösung der Frage der nach Nordkorea entführten Japaner.Der südkoreanische nationale Sicherheitsberater Suh Hoon sagte unmittelbar nach dem Treffen vor der Presse, die drei Länder hätten sich auf die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung für die nordkoreanische Nuklearproblematik verständigt. Sie hätten vereinbart, sich um die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zu bemühen.Hinsichtlich der Überprüfung der Nordkorea-Politik durch die US-Regierung wird damit gerechnet, dass noch im April eine Bekanntmachung auf der Grundlage der Diskussionen beim Sicherheitstreffen erfolgen wird. Darin werden voraussichtlich die Grundsätze der Nordkorea-Politik der Biden-Regierung und die Position zu Verhandlungen mit Nordkorea enthalten sein.