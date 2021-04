Kulturministerium finanziert 2.000 Arbeitsplätze in Popmusikbranche

Photo : YONHAP News

Das Kulturministerium will gemeinsam mit der Agentur zur Förderung kreativer Inhalte (KOCCA) die Schaffung von 2.000 Arbeitsplätzen in der Branche der Popmusik-Aufführung finanzieren.Hintergrund sind ihre Schwierigkeiten infolge der Corona-Pandemie. Viele Aufführungen mussten pandemiebedingt abgesagt werden.Wie das Ministerium mitteilte, könnten sowohl Unternehmer als auch Einzelpersonen, die Aktivitäten im Zusammenhang mit Aufführungen, darunter deren Veranstaltung und Vorbereitung, planen, von dem Unterstützungsprogramm profitieren.Ausgewählte Unternehmer werden Zuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Won (knapp 1.600 Dollar) pro Kopf (bis zu fünf Personen) sechs Monate lang erhalten, sollten sie neue Mitarbeiter einstellen.Anträge werden vom 15. April bis zum 3. Mai im Falle von Einzelpersonen und 29. April im Falle von Unternehmern entgegengenommen. Details können auf der Webseite der KOCCA (www.kocca.kr) eingesehen werden.