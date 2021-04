Südkorea meldet 473 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit sechs Tagen unter die 500er-Marke gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 473 Neuinfektionen bestätigt. Bislang seien insgesamt 105.752 Infektionsfälle im Land erfasst worden.Von den Neupatienten steckten sich 449 Personen in Südkorea an, während 24 eingeschleppte Fälle gemeldet wurden.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 97. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 starben, stieg um vier auf 1.748.Bis Sonntag wurden insgesamt 962.000 Personen im Land gegen Covid-19 geimpft.Innenminister Jeon Hae-cheol sagte am Montag bei einer Regierungssitzung zu Covid-19, dass die Zahl der Geimpften voraussichtlich noch heute die Eine-Million-Marke durchbrechen werde.Er kündigte an, für die Steigerung des Impftempos Impfungen an regionalen Impfzentren auch am Wochenende und den Feiertagen durchzuführen. Zudem würden zusätzlich zu den vorhandenen 49 Impfzentren 22 neue regionale Impfzentren in Betrieb genommen.