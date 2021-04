Private Verschuldung in Südkorea erreicht fast 100 Prozent des BIP

Photo : Getty Images Bank

Die Verschuldung der privaten Haushalte in Südkorea hat fast 100 Prozent dessen Bruttoinlandsprodukts erreicht.Nach Angaben des Korea-Instituts für öffentliche Finanzen am Montag erreichten die privaten Schulden in Südkorea im zweiten Quartal letzten Jahres 98,6 Prozent des BIP des Landes.Damit wurde das durchschnittliche Verhältnis in der Welt von 63,7 Prozent und der Durchschnitt in den Industrienationen von 75,3 Prozent übertroffen.Südkorea verbucht zudem einen steilen Schuldenanstieg. Seit 2008 wuchs das Verhältnis der privaten Schulden zum BIP um 27,6 Prozentpunkte. Der Weltdurchschnitt liegt bei 3,7 Prozent, in Industrienationen sank das Verhältnis um 0,9 Prozent.Darüber hinaus ist die Schuldenqualität in Südkorea schlecht. Bei der privaten Verschuldung in dem Land erreichen die kurzfristigen Schulden einen Anteil von 22,8 Prozent, was deutlich über dem Stand in europäischen Ländern liegt. In Frankreich liegt der Anteil bei 2,3 Prozent, in Deutschland bei 3,2 Prozent, in Spanien bei 4,5 Prozent in Italien bei 6,5 Prozent, in Großbritannien bei 11,9 Prozent.Unter wichtigen Ländern übertreffen lediglich die USA mit 31,6 Prozent den Stand Südkoreas.