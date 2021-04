Sport Marathonläufer Sim Jung-sub löst Olympia-Ticket

Der südkoreanische Marathonläufer Sim Jung-sub kann bei den Olympischen Spielen in Tokio starten.



Sim beendete den Marathonlauf bei einem Wettkampf am Sonntag in Yecheon mit 2:11:24 Stunden als Erster.



Der 30-Jährige unterbot damit die Olympia-Qualifikationsnorm von 2:11:30 Stunden. Zudem unterbot er seinen bisherigen persönlichen Rekord um 93 Sekunden.



Bei den Spielen in Tokio, die im Juli beginnen sollen, werden zwei Läufer aus Südkorea im Marathon der Männer starten. Der eingebürgerte Läufer Oh Joo-han hatte bereits im Oktober 2019 mit 2:08.42 Stunden die Norm erfüllt.



Auch im Marathon der Frauen wird Südkorea von zwei Athletinnen vertreten sein.