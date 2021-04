LG steigt aus Geschäft mit Mobiltelefonen aus

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat angekündigt, sich nach 26 Jahren aus dem Mobiltelefon-Geschäft zurückzuziehen.Der koreanische Elektronikhersteller gab im Anschluss an eine Vorstandssitzung am Montag bekannt, zum 31. Juli Produktion und Verkauf durch die Mobilfunksparte (MC) zu stoppen.Als Grund wurden der verschärfte Wettbewerb am Handymarkt und die kontinuierlich schlechten Geschäftsergebnisse genannt.LG hatte im Januar mitgeteilt, dass alle Möglichkeiten überprüft würden, darunter die Veräußerung des Mobilfunkgeschäfts.Das Unternehmen hatte den vietnamesischen Mischkonzern Vingroup und den deutschen Volkswagen-Konzern für einen möglichen Verkauf kontaktiert, die Verhandlungen scheiterten jedoch.LG hatte versichert, dass rund 3.700 Mitarbeiter der Mobilfunksparte ihre Arbeitsplätze behalten würden. Demnach nahm das Unternehmen Vorbereitungen für ihre Versetzung auf.Außerdem will das Unternehmen den Kundendienst für die Besitzer von LG-Handys fortsetzen.Die MC-Sparte von LG Electronics hatte seit dem zweiten Quartal 2015 bis zum Schlussquartal 2020 das 23. Quartal in Folge Verluste verbucht. Das Gesamtdefizit erreicht fünf Billionen Won (4,4 Milliarden Dollar).