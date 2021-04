Ausländische Direktinvestitionen im Auftaktquartal um 44,7 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die ausländischen Direktinvestitionen in Südkorea sind im Auftaktquartal dieses Jahres kräftig gestiegen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie betrug das gemeldete Investitionsvolumen im ersten Quartal 4,74 Milliarden Dollar. Das sind 44,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das Volumen der tatsächlich getätigten Investitionen stieg um 42,9 Prozent auf 4,27 Milliarden Dollar. Das entspricht dem bisher höchsten Stand in einem Auftaktquartal.Ein Ministerialer nannte als Grund, dass letztes Jahr infolge der Corona-Pandemie verzögerte Investitionen unter anderem für Übernahmen und Fusionen wieder aufgenommen worden seien.Zu dem starken Investitionszuwachs trug unter anderem die Übernahme der Bestellapplikation Baemin durch das deutsche Unternehmen Delivery Hero bei, in die 2,1 Milliarden Dollar investiert wurden.