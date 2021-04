Börse in Südkorea legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Montag den dritten Handelstag in Folge zugelegt.Der Leitindex Kospi gewann 0,26 Prozent auf 3.120.83 Zähler hinzu.Erneut gaben die Pläne für ein Infrastruktur-Programm in den USA der Börse Auftrieb.Einige Anleger schienen aber einen Teil ihrer Bestände verkauft zu haben, um nach dem Plus in der Vorwoche Gewinne mitzunehmen, wurde Lee Young-gon von Hana Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Doch hätten die Investoren offenbar von großen Umschichtungen abgesehen, da die Börsen in den USA und China feiertagsbedingt geschlossen blieben, fügte er hinzu.