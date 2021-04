Südkorea und USA wollen so früh wie möglich Gipfeltreffen zustandebringen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen so früh wie möglich ein Gipfeltreffen zustandebringen.Darauf habe sich der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon mit seinen Gesprächspartnern in den USA geeinigt, teilte dieser am Montag nach der Rückkehr am Flughafen mit.Suh war zu einem trilateralen Gespräch der Sicherheitsberater der USA, Südkoreas und Japans in den USA.Südkorea und die USA hätten sich im Grundsatz darauf verständigt, dass ein Spitzentreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und seinem Amtskollegen Joe Biden so bald wie möglich stattfinden solle.Ein genaues Datum würde abhängig von der Entwicklung der Covid-19-Lage festgelegt.Zum Ergebnis des Dreiertreffens sagte Suh, dass dieses zu einem Zeitpunkt, an dem die Biden-Regierung die Überprüfung ihrer Nordkorea-Politik abschließe "sehr bedeutsam" gewesen sei.Ihm seien die Grundzüge der neuen Nordkorea-Politik erläutert worden und es habe "eingehende und produktive" Diskussionen über die Details gegeben.Auch habe es einen Konsens darüber gegeben, dass eine Wiederaufnahme von nordkoreanisch-amerikanischen Verhandlungen zu einem frühen Zeitpunkt wünschenswert wäre.Laut Suh sei auch darüber gesprochen worden, ob im Einklang mit Fortschritten bei der Denuklearisierung Nordkoreas eine "echte Überprüfung" der Sanktionen notwendig wäre.