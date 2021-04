Chinas Außenminister: Abbau militärischer Bedrohung gegen Nordkorea Schlüssel zur Lösung des Problems

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi hat sich für einen Abbau militärischer Bedrohungen gegen Nordkorea stark gemacht.Eine Entlastung Nordkoreas von jahrelangem militärischem Druck wäre der Schlüssel zur Lösung des Problems auf der koreanischen Halbinsel, sagte er am Montag laut Angaben seines Ministeriums in einem chinesischen Medieninterview.Der Chefdiplomat habe das Interview im Anschluss an eine Reihe von Gesprächen mit Amtskollegen aus der Region gegeben. Am vergangenen Samstag hatte er sich auch mit dem südkoreanischen Amtskollegen Chung Eui-yong ausgetauscht.Wang habe in dem Interview erläutert, dass eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung einer regionalen Friedensordnung keinen Widerspruch darstellten und gleichzeitig angestrebt werden sollten. Er erwarte von Südkorea eine noch aktivere Rolle, damit diese Ziele erreicht werden können.Südkorea und China hätten den Willen bekräftigt, eine politische Lösung für die koreanische Halbinsel zu erzielen. Gleichzeitig hätten sie die Bedeutung der gemeinsamen Erklärung beim US-amerikanisch-nordkoreanischen Gipfel 2018 hochgehalten.Zum Verhältnis mit Südkorea habe Wang gesagt, dass Seoul und Peking ewige Nachbarn und strategische Kooperationspartner seien. Beide Länder hätten auf vielen Gebieten weitgehend gemeinsame Interessen und Ideologien, dies betreffe unter anderem die regionale Stabilität.