700.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs aus Südkorea in Iran eingetroffen

Photo : YONHAP News

700.000 in Südkorea produzierte Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca sind in Iran eingetroffen.Das berichtete die iranische staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag (Ortszeit).Der Sprecher der iranischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel, Kianousch Jahanpour, teilte am Montag mit, dass die von der koreanischen Firma SK BioScience produzierten AstraZeneca-Impfdosen über die Niederlande in Iran angekommen seien.Nach Angaben des Corona-Komitees der iranischen Regierung wurden bisher 250.000 Personen in dem Land mit russischen und chinesischen Vakzinen geimpft. 56.000 Menschen bekamen bereits die zweite Spritze.Das iranische Gesundheitsministerium hatte am 18. Februar eine Notfallzulassung für den in Südkorea hergestellten AstraZeneca-Impfstoff erteilt.