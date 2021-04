Teheran: Fall eines festgehaltenen koreanischen Tankers wird wohlwollend überprüft

Photo : YONHAP News

Die iranische Regierung will nach eigenen Angaben den Fall eines festgehaltenen südkoreanischen Chemietankers wohlwollend überprüfen.Ein positives und in eine für den Tanker hilfreiche Richtung gehendes Ergebnis werde überprüft, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).Die iranische Regierung teilte in einer Stellungnahme mit, dass die Frage des festgehaltenen Schiffs eine von den bilateralen Beziehungen getrennte Angelegenheit sei. Die Justiz überprüfe den Fall wohlwollend.Zu einem geplanten Iran-Besuch des südkoreanischen Ministerpräsidenten Chung Sye-kyun hieß es, man begrüße den Besuch und hoffe, dass aus diesem Anlass die Frage der in Südkorea eingefrorenen Gelder geklärt werde.Der unter südkoreanischer Flagge fahrende Tanker Hankuk Chemi und seine 20-köpfige Besatzung waren im Januar von der iranischen Revolutionsgarde wegen des Vorwurfs der Umweltverschmutzung festgesetzt worden. Teheran hatte im Februar beschlossen, alle Besatzungsmitglieder bis auf den Kapitän freizulassen.14 Besatzungsmitglieder, darunter fünf Südkoreaner einschließlich des Kapitäns, blieben vor Ort, um das Schiff instand zu halten und für den Fall einer Freigabe fahrtüchtig zu halten.