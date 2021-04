Nordkorea verzichtet wegen Corona-Pandemie auf Teilnahme an Olympischen Spielen in Tokio

Photo : YONHAP News

Nordkorea will angesichts der Corona-Pandemie an den im Juli beginnenden Olympischen Sommerspielen in Tokio nicht teilnehmen.Die Entscheidung wurde am Dienstag auf einer vom nordkoreanischen Sportministerium betriebenen Webseite bekannt gegeben.Das Olympische Komitee Nordkoreas habe bei seiner Generalversammlung beschlossen, nicht an den 32. Olympischen Spielen teilzunehmen, um seine Athleten vor der globalen Gesundheitskrise durch das Coronavirus zu schützen, so wie von den Ausschussmitgliedern vorgeschlagen.Die südkoreanische Regierung hatte die Absicht mitgeteilt, anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio eine Gelegenheit für innerkoreanische Gespräche und einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA zu schaffen.Der japanische Premierminister Yoshihide Suga hatte sich zu einem Dialog bereit erklärt, sollte ein ranghoher nordkoreanischer Beamter nach Japan reisen.In diplomatischen Kreisen war deshalb erwartet worden, dass die Olympischen Spiele in Tokio eine Gelegenheit bieten könnten, Gespräche Nordkoreas mit Südkorea, den USA und Japan voranzubringen.