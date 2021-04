Ministerpräsident Chung wird voraussichtlich nächste Woche seinen Rücktritt anbieten

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun, ein potenzieller Präsidentschaftskandidat, wird voraussichtlich schon nächste Woche seinen Rücktritt anbieten.Ein hochrangiger Vertreter des Regierungslagers teilte am Montag der Nachrichtenagentur Yonhap mit, Chung habe beschlossen, Präsident Moon Jae-in nächste Woche seinen Rücktritt anzubieten, nachdem er von einem Besuch im Nahen Osten zurückgekehrt sei.Chung will Iran besuchen, um mit der iranischen Seite über die Freilassung eines seit Januar dort festgehaltenen südkoreanischen Tankers und dessen Kapitäns zu verhandeln.Die Quelle sagte, es sei noch nicht entschieden, ob Chung sofort zurücktreten und seine Arbeit in der regierenden Minjoo-Partei Koreas wieder aufnehmen werde oder erst zurücktreten werde, nachdem das Parlament seinen Nachfolger gebilligt habe.Chung hatte bereits angedeutet, nach den Nachwahlen ins Rennen um die Präsidentschaft einzusteigen. Er war sechsmal in die Nationalversammlung gewählt worden und hatte auch als Parlamentssprecher gedient.