Außenminister Südkoreas und Thailands führen Telefongespräch - Dialog über Gesundheitssicherheit vereinbart

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong und sein thailändischer Amtskollege Don Pramudwinai haben am Montag ein Telefongespräch geführt, um sich über Wege zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen und die regionale Lage auszutauschen.Laut dem Außenministerium in Seoul stellten Chung und Don fest, dass in den bilateralen Beziehungen durch drei gegenseitige Besuche der Staats- und Regierungschefs beider Länder im Jahr 2019 Fortschritte in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Infrastruktur, Rüstungsindustrie und Umwelt erzielt worden seien. Sie einigten sich, an einer weiteren Verstärkung der bilateralen Kooperation zu arbeiten.Beide Minister waren sich außerdem über die Notwendigkeit einig, die Zusammenarbeit auf den Gebieten Gesundheit und Seucheneindämmung zu institutionalisieren. Sie vereinbarten, zu einem angemessenen Zeitpunkt einen Zwei-plus-Zwei-Dialog über die Gesundheitssicherheit zu führen, an dem die Außen- und Gesundheitsminister beider Länder teilnehmen.