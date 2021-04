Zahl der in SCI-Zeitschriften veröffentlichten Artikel aus Südkorea wuchs 2019 um 8,47 Prozent

Photo : KBS WORLD Radio

Insgesamt 69.618 Artikel aus Südkorea sind im Jahr 2019 in im Science Citation Index (SCI) geführten Zeitschriften veröffentlicht worden.Damit habe Südkorea auf Platz zwölf im Ländervergleich rangiert, gab das Koreanische Institut für Bewertung und Planung von Wissenschaft und Technologie (KISTEP) am Dienstag bekannt. Der Science Citation Index ist eine wissenschaftliche Zitationsdatenbank.Die Zahl der herausgegebenen Artikel aus dem Land nahm um 8,47 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zu, damals hatte es 64.179 Aufsätze gegeben.Spitzenreiter bei der Zahl der veröffentlichten Artikel in Südkorea war die Seoul Nationaluniversität.Der größte Anteil der Artikel aus Südkorea, nämlich 12.954 Aufsätze, bezog sich auf das Gebiet klinische Medizin.Spitzenreiter unter den Ländern im Jahr 2019 war China. Die Volksrepublik verdrängte damit die USA von der Spitzenposition.