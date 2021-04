Immer mehr Menschen verurteilen Hasskriminalität gegen Asiatischstämmige in USA

Photo : YONHAP News

Immer mehr Menschen verurteilen die Hassverbrechen gegen asiatischstämmige Menschen in den USA.Asiatischstämmige Amerikaner versammelten sich zu einer Kundgebung am Montag vor einem Gericht in New York und verlangten sichere U-Bahnen und Straßen.Anlass war die erste Gerichtsverhandlung gegen Brandon Elliot, der wegen des Verdachts festgenommen wurde, Ende Februar auf einer Straße nahe Manhattan eine koreanischstämmige Frau in ihren Sechzigern brutal angegriffen zu haben.Die Attacke war von der Überwachungskamera eines Ladens erfasst und als Paradebeispiel für Hasskriminalität gegen Asiatischstämmige eingestuft worden.Victor Cha, der zur Amtszeit von Präsident George W. Bush als Direktor für asiatische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses tätig gewesen war, schloss sich der Forderung an, die Hassverbrechen gegen Asiaten zu stoppen. Er sei in New York geboren worden und habe die nationalen Sicherheitsinteressen der USA vertreten. Aber er sei immer noch ein Opfer rassistischer Schimpfnamen. Ihm werde gesagt, er solle in sein Land zurückkehren, schrieb Cha auf seiner Twitter-Seite.Stephen Curry, ein NBA-Star, trug in einem Spiel Turnschuhe mit einem Bild vom sinoamerikanischen Schauspieler Bruce Lee.Laut der US-Zeitung „New York Times“ wurden im Auftaktquartal dieses Jahres mehr Hassverbrechen gegen Asiatischstämmige als im gesamten vergangenen Jahr bei der Polizei gemeldet. Die Zahl wäre viel größer, würden tatsächlich alle Fälle gemeldet werden.